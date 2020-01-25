Süper Lig: Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Süper Lig: Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


4. dakikada Emre Demir'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahasına ortasında Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.


6. dakikada savunmanın arkasına atılan topu alan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill, pasını müsait durumdaki İlhan'a çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.


11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill penaltı noktasında şutunu çıkardı. Kaleye giden topa Emre Taşdemir son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.


23. dakikada Pazdan'ın ceza sahası içerisinde topa eliyle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-0


27. dakikada sol kattan getirdiği topu ceza sahasına gönderen Emre Taşdemir, topu arka direkte Situm ile buluşturdu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Situm'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lopes'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


43. dakikada Kitsiu'nun sağ kanattan ortasında arka direkte topa yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


Stat: Kadir Has


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alparslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx


Kayserispor: İsmail xx, Lopes xx, Rienstra xx, Oğuzhan xx, Emre Taşdemir xx, Campanharo xx, Mehsah xxx, Situm xx, Henrique xx, Emre Demir xx, Mesanovic xx


Yedekler: Doğan, Ramazan, Kravets, Ömer Uzun, Aksel, Mert, Yasir, Cenk, Ömer Memiş, Uzodimma


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


MKE Ankaragücü: Korcan x, Cebrail x, Kulusic x, Pazdan x, Pinto x, Faty x, Sedat x, Kitsiu x, Canteros x, İlhan x, Orgill xx


Yedekler: Yiğit, Alihan, Moke, Mehmet, Scarione, Mahmut, Aydın, Hasan, Alper, Sadaev


Teknik Direktör: Aykan Atik


Goller: Mensah (dk. 23 pen.) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Emre Demir (Kayserispor), Cebrail, Pinto, Sedat, Canteros (MKE Ankaragücü) - KAYSERİ

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Emre Demir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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