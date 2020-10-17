Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)

83. dakikada savunmanın hatasında araya giren Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu müsait durumdaki Fajr'a çıkardı. Fajr, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 1-3

75. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Sapunaru rakibini düşürdü. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler, Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.

60. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lung topu elinden sektirdi. Dönen topu takip eden Yatabare, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor , Demir Grup Sivasspor 'u konuk etti. Mücadele, Sivasspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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