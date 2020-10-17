Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)

17.10.2020 18:10
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele, Sivasspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada topla buluşan Campanharo, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Yere düşen Campanharo topu Kanga'yla buluşturdu. Kanga'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

60. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lung topu elinden sektirdi. Dönen topu takip eden Yatabare, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

66. dakikada Yasir'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Sapunaru rakibini düşürdü. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler, Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.

78. dakikada Erdoğan sağ kanattan ceza sahasına çevirdi. Önüne gelen topa bekletmeden vuran Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta attı.

83. dakikada savunmanın hatasında araya giren Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu müsait durumdaki Fajr'a çıkardı. Fajr, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 1-3

85. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Hasan Hüseyin'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+8. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Yasin'in vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Kayserispor: Lung x, Kolovetsios x, Sapunaru x, Yasir x, Fernandes x (Alibec dk. 67 x), Hasan Hüseyin x, Kvrzic xx, Campanharo x (İlhan Depe dk. 82 x), Ackah x (Henrique dk. 46 x), Kanga xx, İlhan Parlak x (Lennon dk. 67 x)

Yedekler: Doğan, Aziz Behich, Adem, Emre, Muğdat, Nurettin

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Ziya xxx, Goiano xx, Caner x, Cofie xx, Erdoğan xx (Yasin dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Fajr xxx, Gradel xxx (Kayode dk. 67 x) (Claudemir dk. 90 ?), Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Barış, Robin Yalçın, Felix, Kone,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Kanga (dk. 52) (Hes Kablo Kayserispor), Ziya (dk. 28), Yatabare (dk. 60), Fajr (dk. 83) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı Kart: Sapunaru (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Henrique, Campanharo, Lennon (Hes Kablo Kayserispor), Goiano, Fajr, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)

(İHA)

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç Sonucu) - Son Dakika Spor


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