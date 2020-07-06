Süper Lig: Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Goller: Hasan Hüseyin (dk. 52 ve 82), Krevets (dk. 86) (Hes Kablo Kayserispor), Atiba (dk. 74) (Beşiktaş)

86. dakikada Situm'un savunmanın arkasına attığı uzun topla sol çaprazdan içeri doğru sokulan Krevets, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

72. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Krevets, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Krevets'in vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

51. dakikada Beşiktaş savunmasında Rıdvan'ın kaptırdığı topta Cenk Şahin 'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortada top Burak'a çarptı. Kaleye doğru yönelen topa Lung son anda dokundu.

28. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada topa yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına doğru sokuldu. Önünü boşaltan Henrique'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş 'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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