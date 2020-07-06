Süper Lig: Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Krevets'in vuruşunda top direğin üstüne çarparak auta gitti.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına doğru sokuldu. Önünü boşaltan Henrique'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ani gelişen atakta orta alanda topla buluşan Krevets, savunmanın arkasına sarkan Henrique'yi gördü. Sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin şutunda top yandan auta gitti.

23. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında müsait pozisyonda topa yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.

28. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada topa yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

34. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortada top Burak'a çarptı. Kaleye doğru yönelen topa Lung son anda dokundu.

42. dakikada Diaby, köşe çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi, topa yükselen Burak'ın kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Lung parmaklarıyla çıkardı.

51. dakikada Beşiktaş savunmasında Rıdvan'ın kaptırdığı topta Cenk Şahin'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Lung topun gole gitmesine izin vermedi.

72. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Krevets, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Krevets'in vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

74. dakikada Boateng'in sağ kanattan uzak direğe çevirdiği topa dokunan Atiba, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

82. dakikada sol taç çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşta topun başına Hasan Hüseyin geçti. Hasan Hüseyin'in direkt kaleye vurduğu topa kaleci Ersin müdahale edemeyince Kayserispor öne geçti. 2-1

86. dakikada Situm'un savunmanın arkasına attığı uzun topla sol çaprazdan içeri doğru sokulan Krevets, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xxx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Angelo xx, Lopes xx (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Campanharo x, Djedje xx, Enver xx (Rienstra dk. 78 x), Hasan Hüseyin xxx, Henrique xx (Situm dk. 67 xx), Krevets xx (Aksel dk. 87 ?)

Yedekler: İsmail, Mert, Furkan, Emre Demir, Ömer, Mesanovic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Beşiktaş: Ersin x, Gökhan x, Vida x, Ruiz x, Rıdvan (Caner dk. 62 x), Necip x (Boateng dk. 62 x), Lens xx (N'koudou dk. 62 x), Hutchhinson x, Eleny x, Diaby xx (Güven dk. 83 ?), Burak x

Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Hasan Hüseyin (dk. 52 ve 82), Krevets (dk. 86) (Hes Kablo Kayserispor), Atiba (dk. 74) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Enver (Kayserispor), Diaby (Beşiktaş)

(İHA)

Hasan Huseyin, Kayserispor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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