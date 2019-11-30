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Süper Lig: Keçiörengücü: 2 - Altınordu: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Süper Lig: Keçiörengücü: 2 - Altınordu: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.


Stat: Aktepe


Hakemler: Alper Çetin xx, Murat Temel xx, Cem Özbay xx


Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xxx, Burak Aydın xx (Uğur Utlu dk. 78 x), Cem Ekinci xx, Madinda xx (İshak Çakmak dk. 88 ?), Sertaç Çam xx (Dialiba dk. 80 ?), Kone xx


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül, Abdulkadir Kuzey


Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı x (Onur Taha Takır dk. 41 x), Yusuf Yalçın Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Kahraman Demirtaş xx, Okan Derici xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert x (Muzaffer Kocaer dk. 63 x), Hüseyin Atakan Üner xx, Anıl Koç xx, Yasin Ozan x (Kemal Rüzgar dk. 57 x)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Ersel Aslıyüksek


Goller: Anıl Koç (dk. 21) (Altınordu), Samet Akaydin (dk. 28), Süleyman Olgun (dk. 51) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Sertaç Çam, Burak Aydın (Keçiörengücü), Onur Taha Takır, Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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