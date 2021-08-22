Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Btyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte M'Poku kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.
27. dakikada Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortaya M'Poku arka direkte kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya çıktı.
31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda savunmadan seken top az farkla üstten kornere gitti.
45. dakikada Konyaspor savunmasının kaptırdığı topta ceza sahasında topla buluşan Tolga'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
45+1. dakikada savunma arkasında derin bir pasla topla buluşan Ndayishimiye çaprazdan düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 0-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya xx, İlker Takpak xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim x, Guilherme x, Soner xx, Amir xx, M'Poku xx, Çekiçi xx, Cikalleshi xx, Bytyqi xx
Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Serdar, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Karademir, Michalak, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Ravil xx, Lucas Lima xx, Ndayishimiye xxx, Tolga xx, Deniz xx, Zulj xx, Aleksic xx, Gulbrandsen x
Yedekler: Muhammed Şengezer, Visca, Muhammet Demir, Berkay, Ahmed, Mahmut, Ponck, Emre, Ömer Ali, Atabey
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Ndayishimiye (dk. 45+1) (Başakşehir)
(Enver Furkan Çelebioğlu - Fatih Macit/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Süper Lig: Konyaspor: 0 - Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika