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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:25 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA
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