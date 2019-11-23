Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA

Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:25 Kaynak: İHA
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