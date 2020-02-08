Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor evinde Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



13. dakikada sağ kanattan Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un şutu az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.



34. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında, Zeki'nin ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın gelişine şutunu kaleci Serkan son anda çıkardı.



37. dakikada sağ taraftan Konyaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak orta hakem Volkan Bayarslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine golü iptal etti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Salih Mazlum xx



Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Anicic xx, Skubic x, Guilherme xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Hurtado xx, Milosevic xx, Shengelia xx, Thuram xx



Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Uğur, Ferhat, Ali Turan, Alper, Ali Karakaya, Amir, Bajic, Daci



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Denizlispor: Stachowiak xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Zeki xx, Özgür xx, Murawski xx, Mbamba xx, Barrow xx, Sacko xx, Recep xx, Rodallega xx



Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Youssef, Bergdich, Muhammet, Alihan, Sackey, Sedat, Olcay, Estupinan



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Sarı kart: Skubic (Konyaspor) - KONYA