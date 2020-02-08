Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor evinde Denizlispor ile karşılaştı.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Sehangelia'nın ceza sahasına ortasında Thuram'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Stachkowiak son anda çeldi.


85. dakikada ceza sahası içinde Denizlisporlu futbolcudan topu kapan Thuram'ın sert şutunu kaleci Stachkowiak son anda uzaklaştırdı.


90+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Thuram'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Salih Mazlum xx,


Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Anicic xx, Skubic x, Guilherme xx, Jonsson xx (Alper dk. 86 ?), Jevtovic xx, Hurtado x (Bajic dk. 63 x), Milosevic xx, Shengelia x (Daci dk. 75 x), Thuram xxx


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Uğur, Ferhat, Ali Turan, Ali Karakaya, Amir


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Denizlispor: Stachowiak xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Zeki xx, Özgür x (Sackey dk. 77 x), Murawski xx, Mbamba xx, Barrow xx, Sacko xx, Recep x (Olcay dk. 58 x), Rodallega xxx (Estupinan dk. 90 ?)


Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Youssef, Bergdich, Muhammet, Alihan, Sedat


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı kartlar: Skubic, Selim (Konyaspor), Olcay (Denizlispor) - KONYA

Lilian Thuram, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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