Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika golsüz beraberlikle geçildi. - KONYA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
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