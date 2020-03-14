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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika golsüz beraberlikle geçildi. - KONYA
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