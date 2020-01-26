Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor , Galatasaray 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA

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