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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA
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