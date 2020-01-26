Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
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