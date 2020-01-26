Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük , pasını sağ kanatta olan Mariano'ya gönderdi. Bu oyuncunun ortasında Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

64. dakikada ceza sahası dışından Miya'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera köşeye giden topu kontrol etti.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor , Galatasaray 'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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