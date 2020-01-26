Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük , pasını sağ kanatta olan Mariano'ya gönderdi. Bu oyuncunun ortasında Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

64. dakikada ceza sahası dışından Miya'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera köşeye giden topu kontrol etti.

39. dakikada sol kanattan Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba 'nın yerden şutu filelere gitti. 0-2

16. dakikada sol kanattan Ömer Bayram 'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Falcao 'nun kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.

13. dakikada ceza sahası yakın bir noktada topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu kaleci Serkan'da kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor , Galatasaray 'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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