Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Muslera köşeden çıkardı.

13. dakikada ceza sahası yakın bir noktada topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu kaleci Serkan'da kaldı.

16. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.

26. dakikada Emre'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında penaltı noktası gerisinden Falcao'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada sol kanattan Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba'nın yerden şutu filelere gitti. 0-2

51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Thuram'ın gelişine şutu az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada ceza sahası dışından Miya'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera köşeye giden topu kontrol etti.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük, pasını sağ kanatta olan Mariano'ya gönderdi. Bu oyuncunun ortasında Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Bahattin Duran xx, Volkan Narinç xx

Konyaspor: Serkan Kırıntılı x, Selim Ay x, Marin Anicic x, Skubic xx, Alper Uludağ xx, Jevtovic x (Miya dk. 46 x), Jens Jonsson xx, Hadziahmetovic x (Shengelia dk. 59 x), Daci xx, Ömer Ali Şahiner xx, Thuram x

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Uğur Demirok, Volkan Fındıklı, Hurtado, Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Donk xx, Ahmet Çalık xx, Saracchi xx (Şener dk. 72 x), Lemina xx, Seri xx, Feghouli xxx, Ömer Bayram xx, Emre Akbaba xxx (Emin Bayram dk. 90 ?), Falcao xx (Adem Büyük dk. 58 x)

Yedekler: Okan Koçuk, Linnes, Işık Kaan Arslan, Belhanda, Sekidika, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Falcao (dk. 26), Emre Akbaba (dk. 39), Adem Büyük (dk. 79) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Feghouli, Lemina (Galatasaray)

(İHA)

Fernando Muslera, Galatasaray, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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