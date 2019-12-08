Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın pasıyla ceza sahası dışında topla bulaşan Jonsson'un vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Miya'nın şutunu Günay çıkardı.
40. dakikada Ömer Ali'nin verdiği kafa pasının ardından topla buluşan Bajic'in ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Günay son anda çıkardı.
42. dakikada Oğuz'un kafayla kaleci Günay'a geri pas attığı sırada kısa düşen topu alan Bajic'in şutunu kaleci Günay son anda çıkardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Can Satman xx, Mustafa Sönmez xx
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Anicic xx, Ferhat xx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Miya xx, Milosevic xx, Bajic xx
Yedekler: Ozan, Mücahit Atalay, Ali Turan, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Amir, Shengelia, Alper, Ali Yaşar, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gaziantep FK: Günay xxx, Oğuz xx, Kana Bıyık xx, Djilobodji xx, Tosca xx, Chibsah xx, Nogueira xx, Kayode xx, Furkan x (Pawlowski dk. 27 x), Güray xx, Twumasi xx,
Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Muhammet, Olkowski, Sefa, Hasan, Ali
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Sarı kartlar: Milosevic (Konyaspor) - KONYA