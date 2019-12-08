Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın pasıyla ceza sahası dışında topla bulaşan Jonsson'un vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


34. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Miya'nın şutunu Günay çıkardı.


40. dakikada Ömer Ali'nin verdiği kafa pasının ardından topla buluşan Bajic'in ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Günay son anda çıkardı.


42. dakikada Oğuz'un kafayla kaleci Günay'a geri pas attığı sırada kısa düşen topu alan Bajic'in şutunu kaleci Günay son anda çıkardı.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Can Satman xx, Mustafa Sönmez xx


Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Anicic xx, Ferhat xx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Miya xx, Milosevic xx, Bajic xx


Yedekler: Ozan, Mücahit Atalay, Ali Turan, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Amir, Shengelia, Alper, Ali Yaşar, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gaziantep FK: Günay xxx, Oğuz xx, Kana Bıyık xx, Djilobodji xx, Tosca xx, Chibsah xx, Nogueira xx, Kayode xx, Furkan x (Pawlowski dk. 27 x), Güray xx, Twumasi xx,


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Muhammet, Olkowski, Sefa, Hasan, Ali


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı kartlar: Milosevic (Konyaspor) - KONYA

Gaziantep, Konyaspor, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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