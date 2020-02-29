Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Konyaspor, Süper Lig'in 24. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 24. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Milosevic'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


68. dakikada sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında, ceza sahası dışından Quaresma'nın şutu yandan auta gitti.


69. dakikada ceza saha içine sokulan Thuram'ın şutunu Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.


76. dakikada orta alandan Hurtado ile gelişen Konyaspor atağında, sol tarafta topla buluşan Guilherme'nin orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye paralel olarak dışarı çıktı.


84. dakikada Konyaspor'da Hurtado'nun yayın önünden kullandığı serbest vuruşta Ramazan Köse topu kale dibinden son anda çeldi.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx


Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic x, Selim Ay xx, Uğur Demirok xx, Guilherme xxx, Shengelia xx (Thuram dk. 46 xx), Jhonsson xx, Hadziahmetovic xx, Mak x (Rijad Bajic dk.65 x), Milosevic xxx, Ömer Ali xx (Paolo Hurtado dk. 75 xx)


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx (Fernandes dk. 13 xx), Haddadi xx, Aytaç xx, Tirpan xx, Thiam xx, Hajradinovic xx, Quaresma xxx (Yusuf Erdoğan dk. 75 xx), Koita xx (Ndongala dk. 59 xx)


Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Anıl Koç, Gerard Gohou


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sarı Kart: Hurtado (Konyaspor) - KONYA

Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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