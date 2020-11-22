Süper Lig: Konyaspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

41. dakikada Milosevic'in şutu ceza sahasında Hadergjonaj'ın koluna çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fakat VAR uyarısı sonucu penaltı kararı iptal edildi.

35. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Alper kafayı vurdu ancak kaleci Ramazan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

17. dakikada Ahmet Oğuz 'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde boş kalan Aytaç kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor , Kasımpaşa 'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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