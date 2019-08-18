Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

24 dakika önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. Hafta maçında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı), System.String[]
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. Hafta maçında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic'in yerden şutu kaleci Korcan'da kaldı.

31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic'in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Jevtovic x, Erdon Daci xx, Milosevic xx, Ömer Ali xx, Bajic xx,

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Mücahit Can Akçay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Mehmet Sak xx, Michal Pazdan xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sedat xx, Moke xx, İlhan Parlak xx, Canteros xx, Aydın xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, William, Enden, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Sadaev

Teknik Direktör: Adnan Erkan

Sarı kart: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - KONYA
MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anne olan oyuncu Seda Bakan, bebeğini emzirirken poz verdi
Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü Sivasspor kalecisi Samassa taburcu edildi ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:41:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]