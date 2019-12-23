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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:28 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA
Son Dakika Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi Süper Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte puan durumu Bomba iddia! Sinan Engin, derbinin VAR konuşmalarını açıkladı Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş