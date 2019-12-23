Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - KONYA

Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:28 Kaynak: İHA
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