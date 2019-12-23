Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı.


31. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic'in şutu üstten dışarı çıktı.


32. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.


38. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyurcan xx, İbrahim Bozbey xx,


Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Selim xx, Skubic xx, Alper xxx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Amir xx, Milosevic xx, Bajic x


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Shengelia, Miya, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Campi xx, Preira xx, Novak xx, Obi Mikel xx, Abdulkadir xx, Sturridge xx, Sosa xx, Nwakaeme xxx, Sörloth xxx


Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Ekuban, Yusuf, Doğan, Fıratcan, Abdurrahim


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Sörloth (dk. 38) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Turan (Konyaspor) - KONYA

Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
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