Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Amir'in ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


55. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası yakınlarında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içine girerek vurduğu şutu, Konyaspor defansından Selim son anda kornere gönderdi.


70. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vurduğu şutu, kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.


82. dakikada orta alanda gelişen Trabzonspor atağında topla buluşup kaleye doğru yönelen Yusuf'a faul yapan Ömer Ali, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyurcan xx, İbrahim Bozbey xx,


Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan x, Selim xxx, Skubic x (Hurtado dk. 81 ?), Alper xxx, Volkan x (Miya dk. 61 xx), Jonsson xx, Ömer Ali x, Amir xx, Milosevic xxx, Bajic x (Daci dk. 61 xx)


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Shengelia, Ali Yaşar, Ali Karakaya


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xx, Campi xx, Preira xx, Novak xx, Obi Mikel xx (Doğan dk. 78 xx), Abdulkadir xx, Sturridge x (Yusuf dk. 46 x) (Ekuban dk. 84 ?), Sosa xx, Nwakaeme xxx, Sörloth xxx


Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Fıratcan, Abdurrahim


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Sörloth (dk. 37) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Ömer Ali (dk. 82) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Ali Turan, Skubic, Selim (Konyaspor), Obi Mikel, Yusuf (Trabzonspor) - KONYA

Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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