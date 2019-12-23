Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı.

31. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic'in şutu üstten dışarı çıktı.

32. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

48. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Amir'in ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası yakınlarında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içine girerek vurduğu şutu, Konyaspor defansından Selim son anda kornere gönderdi.

70. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vurduğu şutu, kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

82. dakikada orta alanda gelişen Trabzonspor atağında topla buluşup kaleye doğru yönelen Yusuf'a faul yapan Ömer Ali, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyurcan xx, İbrahim Bozbey xx,

Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan x, Selim xxx, Skubic x (Hurtado dk. 81 ?), Alper xxx, Volkan x (Miya dk. 61 xx), Jonsson xx, Ömer Ali x, Amir xx, Milosevic xxx, Bajic x (Daci dk. 61 xx)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Shengelia, Ali Yaşar, Ali Karakaya

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xx, Campi xx, Preira xx, Novak xx, Obi Mikel xx (Doğan dk. 78 xx), Abdulkadir xx, Sturridge x (Yusuf dk. 46 x) (Ekuban dk. 84 ?), Sosa xx, Nwakaeme xxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Fıratcan, Abdurrahim

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Sörloth (dk. 37) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Ömer Ali (dk. 82) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ali Turan, Skubic, Selim (Konyaspor), Obi Mikel, Yusuf (Trabzonspor)

(İHA)

Trabzonspor, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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