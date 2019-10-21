Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk Yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk Yarı)

1 saat önce

Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 0-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.


4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques'in şutu ağlarla buluştu. 0-1


9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.


34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia'nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx


Konyaspor: Serkan ', Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper ' (Mahmut Ertuğrul dk. 3 xx), Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia xx, Milosevic xx, Ömer Ali xx, Miya xx


Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Sakıp xx, Robin xx, Acquah xx, Marques xxx, Mitchell xx, Fofana xx, Jahovic xx


Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan, Murat, Koulossa, Eren, Ahmed, Meza, Özer, Rahman


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Marques (dk. 4) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor) - KONYA

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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