Süper Lig: Konyaspor: 1 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

41. dakikada Rashad Muhammed kendi başına taşıdığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert bir şut çekti. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

12. dakikada Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine çıkarılan topta Amir gelişine vurdu. Direk dibinde Murat golü önledi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi ve Murat kırmızı kart gördü.

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