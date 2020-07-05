Süper Lig: Konyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

90+4. dakikada sol kanatta hareketlenen Ömer Ali içeriye çevirdiği top Talbi'nin eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Miya ceza sahası dışından ayak içiyle uzak direğe vuruş yaptı. Tarık soluna iyi uzanıp gole engel oldu.

87. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Thuram, dönerek yaptığı vuruşu üstten auta gitti.

49. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Boldrin, şut açısını bulup vuruşunu yaptı ancak kaleci Ertuğrul topu çeldi.

Süper Lig'in 30. hafta maçında, Konyaspor evinde Çaykur Rizespor 'u 1-0 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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