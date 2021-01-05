Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

05.01.2021 20:05
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı), System.String[]

KONYA (İHA) - Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

KONYA (İHA) - Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

30. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına yapılan ortaya Emre Akbaba röveşata denedi ancak top savunmadan geri geldi.

34. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Daci kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

37. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Ömer ile kullandığı serbest vuruşta arka direkte Diagne boş pozisyonda kafayı vurdu ama top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in içeriye çevirdiği topa Daci düzgün vurarak topu ağlara yolladı. 1-0

44. dakikada Luyindama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Diagne'nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Oğulcan'ın ortasına dokunan Diagne topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Özgür Ertem xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Oğuz Kağan xx, Jevtovic xx, Shengelia xx, Milosevic xx, Daci xxx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Uğur, Amir, Kravets, Musa, Ali, Abdulsamet, Emre, Ahmet Karademir, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Okan xx, Linnes xx, Donk xx, Luyindama xx, Saracchi xx, Taylan xx, Oğulcan xx, Belhanda x, Ömer xx, Emre Akbaba xx, Diagne xx

Yedekler: Fatih, Şener, Babel, Kerem, Emre Taşdemir, Emin, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: Daci (dk. 40) (Konyaspor), Diagne (dk. 45+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jevtovic, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor), Ömer, Donk (Galatasaray)

(Enver Furkan Çelebioğlu - Ramazan Çetin/İHA)

Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Emre Akbaba, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım Dünyaca ünlü oyuncu Hilary Duff, çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi Konya'da ikinci yarı golle başladı! Meşin yuvarlak üçüncü kez ağlarla buluştu Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi
Akılalmaz olay! Attan düşen genç jokey, hayatını kaybetti Akılalmaz olay! Attan düşen genç jokey, hayatını kaybetti         
20:15
2021'de WhatsApp'a kullanıcıların seveceği 6 yeni özellik geliyor 2021'de WhatsApp'a kullanıcıların seveceği 6 yeni özellik geliyor         
19:53
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Koronavirüs tedavisinde saç biti ilacı umudu! Ölümleri azaltıyor, iyileşme sürecini kısaltıyor Koronavirüs tedavisinde saç biti ilacı umudu! Ölümleri azaltıyor, iyileşme sürecini kısaltıyor         
19:13
Araç sahipleri müjde! Benzine 7 kuruş indirim geldi Araç sahipleri müjde! Benzine 7 kuruş indirim geldi         
18:03
Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu         
17:42
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada         
09:32
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 20:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei