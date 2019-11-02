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Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada orta alanda topla buluşan Ramos'un kaleye uzak mesafeden çektiği şutta top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.


54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.


74. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışında topla buluşan Nadir'in sert şutunu kaleci Serkan son anda çıkardı.


90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Yasin'in röveşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İlker Takpak xx, Abdullah Bora Özkara xx,


Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper xx, Jevtovic xx (Volkan dk. 49 xx), Jonsson xx, Ömer Ali xx (Bajic dk. 79 x), Milosevic xxx, Shengelia xx (Diagne dk. 90 ?), Miya xxx


Yedekler: Ertuğrul, Selim, Mücahit Can, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Zargo xx, Ramos xx, Polomat xxx, Ayite xx (Yasin dk. 84 xxx), Berat x (Nadir dk. 68 x), Candeias xx, Sessegnon xx, Stancu xxx, Giovanni xxx


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Sefa, Rahmetullah, Seuntjents, Abdoulaye Sadio Diallo


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Miya (dk. 37) (Konyaspor), Yasin (dk. 90+4) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Polomat, Nadir, Yasin (Gençlerbirliği) - KONYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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