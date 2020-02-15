Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

39. dakikada sağ kanatta gelişen Göztepe atağında, ceza sahası içinde Castro'nun verdiği pas ile topa sahip olan Serdar'ın şutu ağlarla buluştu. 1-1

34. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kontrol eden Ömer Ali 'nin vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0

Süper Lig'in 22. hafta maçında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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