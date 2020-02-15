Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu önünde bulan Castro'nun şutu ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada Halil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kaleci Serkan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu nedeniyle karar iptal edildi.

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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