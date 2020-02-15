Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Halil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kaleci Serkan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu nedeniyle karar iptal edildi.


68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu önünde bulan Castro'nun şutu ağlarla buluştu. 1-2


73. dakikada sağ kanatta gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.


74. dakikada Serdar'ın uzun pasında topla buluşan Halil, ceza sahası dışından topu kaleci Serkan'ın üzerinden aşırtarak filelere yolladı. 1-3


90+3. dakikada Mak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Şansalan xx, Alparslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Konyaspor: Serkan x, Ali Turan x, Uğur xx, Skubic xx, Guilherme xx, Jevtovic xx (Mak dk. 62 x), Jonsson xx (Amir dk. 71 x), Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx (Hurtado dk. 66 xx), Bajic x


Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Alper, Şener, Ferhat, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Göztepe: Göktuğ xxx, Alpaslan xx, Titi xx, Gassama xx, Erkan xx, Castro xxx (Mora dk. 84 ?), Soner xx, Serdar xxx (Costa dk. 88 ?), Napoleoni xx, Halil xxx, Kamil xx (Jerome dk. 73 x)


Yedekler: Eren, Silva, Tripic, Yalçın, Schwechlen, Deniz, Murat


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39), Castro (dk. 68), Halil (dk. 74) (Göztepe)


Sarı kartlar: Guilherme, Jevtovic (Konyaspor) - KONYA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:13 Kaynak: İHA
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