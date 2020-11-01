M. Başakşehir Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, M. Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka M. Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar 4. dakikada Aleksic sağ kanattan ceza sahasına doğru girip kale önüne pasını çıkardı ve Crivelli vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR hakemleri tarafından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

19. dakikada penaltı kullanan Skubic'in vuruşunda kaleci Mert sağına uzanarak topu kontrol etti.

26. dakikada Başakşehir'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direğe giden topa Skrtel kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

29. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Skubic ortaladı, arka direkte Adil'in kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

39. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Visca çaprazdan sert vurdu, kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.

44. dakikada Aleksic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Giuliano kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok sert vurdu ama Sehic gole izin vermedi.

45+1. dakikada Başakşehir'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe giden topa dokunmak isteyen Jevtovic kendi ağlarını havalandırdı. 0-1

58. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Visca çaprazdan çok sert vurdu. Sehic'ten seken topa kale önünde Skrtel dokundu, devamında tamamlayan Aleksic farkı ikiye çıkardı. 0-2

60. dakikada Giuliano ceza alanı ön çizgisinden şutunu çekti. Savunmadan seken topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

69. dakikada sol kanattan Guilherme yerden sert ortaladı. Skubic'in bıraktığı topa Cikalleshi vurdu, kaleci Mert'ten dönen topu kale önünde boş kalan Kravets tamamladı. 1-2

80. dakikada Berkay'ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Deniz ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasına Kravets kale önünde kafayı vurdu, kaleci Mert üzerine gelen topu kontrol etti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Bersan Duran xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdulkerim xx, Guilherme x, Jevtovic xx, Oğuz Kaan x (Hurtado dk. 46 xx), Alper x (Eduok dk. 46 x), Shengelia xx (Cikalleshi dk. 46 xx), Miya xx, Kravets xxx

Yedekler: Eray, Emre, Milosevic, Ali, Şener, Dacı, Abdulsamet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xx (Uğur dk. 84 ?), Skrtel xxx, Ponck xx, Mbombo x, Aleksic xx, İrfan Can xx (Mehmet dk. 61 xx), Visca xx (Cemali dk. 84 ?), Berkay xx, Deniz xx (Mete Kaan dk. 84 ?), Crivelli xx (Giuliano dk. 14 x)

Yedekler: Volkan, Muhammed, Frei, Emre, Enes

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kravets (dk. 69) (Konyaspor), Jevtovic (dk. 45+1 k.k.), Aleksic (dk. 58) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Guilherme, Alper, Jevtovic (Konyaspor), Deniz (Medipol Başakşehir)

(Enver Furkan Çelebioğlu - Ramazan Çetin/İHA)