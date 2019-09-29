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Süper Lig: Konyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

5 dakika önce

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig: Konyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında Shengelia'nın verdiği pasla topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.


82. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Amir'in, ceza sahası dışından vurduğu sert şut üstten dışarı çıktı.


83. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası içine yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Umut'un yaptığı kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.


90+4. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Skubic ile Bilal'in girdiği ikili mücadele sonrasında elle oynama gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.


90+4. dakikada Jevtovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lung'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Alper Ulusoy x, Volkan Ahmet Narinç xx, Bahtiyar Birinci xx


Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx (Amir dk. 77 x), Anicic xx, Skubic xxx, Alper xx (Mücahit Can Akçay dk. 81 ?), Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia x, Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Bajic x (Miya dk. 45 xx)


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx (Ziya dk. 64 x), Poulain xx, Yasir xx (Atila dk. 74 x), Lopes xx, Mensah x, Rienstra xx, Henrique x, Bilal xx, Umut xx, Adebayor xx (Djedje dk. 45 xx)


Yedekler: Hakan, İsmail, Mert, Nurettin, Ntep, Adryan, Emre


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.) (Kayserispor) Milosevic (dk. 45), Jevtovic (dk. 90+4 pen.) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Alper, Skubic, Anicic, Ömer Ali (Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung (İ.M.Kayserispor),


Kırmızı kartlar: Mensah (dk. 90+4), Henrique (dk. 90+4) (Kayserispor) - KONYA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
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