Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

22.11.2020 18:12
Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Skubic'in vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-1

66. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Kravets kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ramazan'da kaldı.

89. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasta yükselen Musa kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

90+5. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kravets vuruşunu yaptı fakat kaleci Ramazan gole izin vermedi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol x, Gökhan Memişoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic xxx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Jevtovic xx, Alper xx (Hurtado dk. 75 xx), Cikalleshi xx (Ahmet Çalık dk 90+1 ?), Milosevic x (Musa dk. 75 xx), Miya x (Amir dk. 46 xx), Kravets xx

Yedekler: Ozan, Uğur, Oğuz Kağan, Ali, Abdulsamet, Ahmet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Ramazan xx, Ahmet xx (Koomson dk. 54 xx), Sadiku x, Brecka xx, Hadadi x, Hadergjonaj xx, Varga xx, Aytaç xxx, Tırpan xx, Anıl xx (Yasin dk. 71 xx), Carius xx

Yedekler: Erdem, Mehmet Enes, Mehmet Feyzi, Berat,

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Aytaç (dk. 17) (Kasımpaşa), Skubic (dk. 47), Musa (dk. 89) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jevtovic, Adil, Kravets (Konyaspor), Hadadi, Brecka, Aytaç (Kasımpaşa) - KONYA

Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Konyaspor, Ramazan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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