Süper Lig: Konyaspor: 3 Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Konyaspor: 3 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip, 3. dakikada geriye düşmesine karşın maçın ilk yarısını 3-1'lik üstünlükle tamamladı.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı


Maçtan dakikalar


1. dakikada Edin Visca'nın köşe vuruşunda top altıpas üzerinde Konyasporlu Faruk Miya'nın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti.


3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Visca, topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu. 0-1


20. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Faruk Miya uçarak vurdu ve topu ağlara göndererek skora denge getirdi. 1-1


27. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali, penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-1


45+1. dakika Hadziahmetovic'in şutunda Başakşehir savunmasına çarpan top Faruk Miya'nın önünde kaldı. Golcü futbolcu bu pozisyonda ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3-1


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Anicic xx, Alper xx, Volkan Fındıklı xx, Jonsson xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xxx, Faruk Miya xxx, Ömer Ali xxx


Yedekler: Mücahit, Selim Ay, Ferhat, Guilherme, Ali Turan, Jevtovic, Shengelia, Bajic, Thuram, Erdon Daci


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Başakşehir: Mert x, Junior Caiçara x, Martin Skrtel x, Epureanu x, Clichy x, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Aleksic x, Demba Ba x, Enzo Crivelli x


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos, Aziz Behich, Berkay Özcan, Eljero Elia, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Robinho, Fredrik


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Edin Visca (dk. 3) (Başakşehir), Faruk Miya (dk. 20 ve dk. 46), Ömer Ali (dk. 27) (Konyaspor)


Sarı Kart: Faruk Miya, Uğur Demirok, Milosevic (Konyaspor), Edin Visca, Aleksic (Başakşehir) - KONYA

Edin Visca, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 3 Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 04:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Konyaspor: 3 Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]