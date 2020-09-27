Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti - Son Dakika

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti

Süper Lig 3. hafta maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti, System.String[]

Süper Lig 3. hafta maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 1-0

56. dakikada Shengelia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kravets'in vuruşu az farkla dışarı gitti.

64. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Milosevic pasıyla ceza sahası sol tarafında Kravets'i topla buluşturdu. Kravets açısı dar olmasına karşın topu ağlarla buluşturdu. 2-0

70. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Aboubakar'ın şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

78. dakikada Vida'nın hatasında ceza yayında topla buluşan Kravets'in pasında Shengelia meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

83. dakikada Vida'nın ceza sahasında Miya'ya yaptığı faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kravets, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0

90+1. dakikada Gökhan Töre sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşu ise uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-1

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Uğur xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Amir xxx (Adil dk. 87 ?), Shengelia xxx (Musa dk. 87 ?), Milosevic xxx (Miya dk. 67 xx), Ömer Ali xxx (Oğuz Kaan dk. 87 ?), Cikalleshi xx (Kravets dk. 50 xxx)

Yedekler: Mücahit, Oğuz Kaan, Savaş, Eduok, Şener, Erdon

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Ersin x, Necip xx, Vida x, Welinton xx, N'Sakala xx, Mensah xx, Dorukhan xx (Oğuzhan dk. 79 xx), Atakan xx (Aboubakar dk. 46 xx), Ljajic x (Larin dk. 68 x), Boyd x (Hasic dk 79 xx), Güven xx (Gökhan dk. 61 xx)

Yedekler: Utku, Montero, Erdoğan, Rıdvan, Kayra

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Shengelia (dk. 29 ve 78), Kravets (dk. 64 ve 83 pen.) (Konyaspor), Gökhan (dk. 90+1) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Jevtovic, Cikalleshi, Shengelia, Miya (Konyaspor), Necip, Dorukhan, N'Sakala, Vida (Beşiktaş)

(İHA)

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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