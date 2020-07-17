Süper Lig kulüplerinden 'Kadına şiddete dur de' çağrısı - Son Dakika

Süper Lig kulüplerinden 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.

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Kulüpler Birliği Vakfı ve 18 Süper Lig kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılan videoda farklı takımların formasını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi ve "Kadına şiddete dur de" mesajını gönderdi


Futbol kulüplerinin simge isimleri, "#Kadına şiddete dur de!" projesinde buluştu.


Trabzonspor'dan Sosa, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Beşiktaş'tan Atiba da #kadınaşiddeteDURDE projesinde yer aldı.


Süper Lig'deki tüm kulüplerin sosyal medya hesaplarından saat 20: 00'de video paylaşımları yapıldı

Kulüpler Birliği Vakfı, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:19 

Son Dakika Spor Süper Lig kulüplerinden 'Kadına şiddete dur de' çağrısı - Son Dakika Spor
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22:15
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