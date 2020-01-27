Süper Lig lideri Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek! iddaa oynayanların %72'si... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig lideri Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek! iddaa oynayanların %72'si... - Son Dakika Spor

Süper Lig lideri Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek! iddaa oynayanların %72'si...

7 saat önce

Bu bir ilandırSİVASSPOR - RİZESPORLider Sivasspor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çok kritik bir virajı daha döndü.

Süper Lig lideri Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek! iddaa oynayanların %72'si..., System.String[]

Bu bir ilandır


SİVASSPOR - RİZESPOR


Lider Sivasspor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çok kritik bir virajı daha döndü. Takipçisi Başakşehir'in de Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla puan farkı avantajını 6'ya yükseltme fırsatı yakalayan Kırmızı Beyazlılar kupada da yoluna devam etti.


Kritik maç öncesi eksikler ev sahibini düşündürüyor. Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt kart cezalısıyken Fernando Andrade ise sakat.


Beşiktaş maçında cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın dönmesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın elini rahatlatacak.


İkinci yarı hedefini üst sıralar olarak belirleyen Rizespor, evinde Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın golleriyle 2-0 geçerek düşme hattıyla arasındaki farkı açtı.


Onlar da bu maçtan puan alarak alt sıralardan tamamen kopup ilk 10 hedefini belirginleştirmek istiyor.


Kupada ise Galatasaray'a son dakika golüyle elenen Karadeniz ekibinde bu maç öncesi Ismael Diamonde cezalı durumda.


Sivasspor ligde bu sezon çıktığı tüm maçlarda gol bulan tek takım!


Sivasspor ligde evinde 7 maçtır kazanıyor.


Üyelerin yaklaşık %72'si ev sahibi Sivasspor'un 3 puan alacağını düşünüyor...


YAZARI ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...


Sivasspor, yoluna dolu dizgin devam ediyor. İkinciyi yarıya Beşiktaş deplasman galibiyetiyle başladılar. Kart cezalısı Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt ve Goaiano, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Rybalka ve Fernando'nun ise sakatlığı sürüyor. Orta sahaya Braga'dan Cleudemir takviyesi yapıldı. Takıma katkı sağlayacaktır. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 2-0 geçerek ikinci yarıya 3 puanla başladı. Orta alandan Diomande kart cezası nedeniyle yok. Karadeniz temsilcisinin hücum hattında Garmash, Boldrin, Umar ve Skoda gibi tehlikeli isimler var. Eksik rakiplerine karşı skor üretebilirler. 90 dakikada karşılıklı goller izleriz.


Sivasspor'un yeni transferi Claudemir'in ilk röportajı! İzleyelim...


Sivasspor, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:46 
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