Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında M.Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında M. Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:28 Kaynak: İHA
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