Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
1 saat önce
Süper Lig'in 6. haftasında M.Başakşehir sahasında Ç.Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:59 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir sahasında Ç. Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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