Son Dakika Haberleri: Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

Süper Lig'in 6. haftasında M.Başakşehir sahasında Ç.Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Ç.Rizespor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir sahasında Ç. Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:59 Kaynak: İHA
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