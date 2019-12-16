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Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 15. haftasında M.Başakşehir sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:22 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 15. haftasında M. Başakşehir sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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