Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın savunma arkasına gönderdiği pası alan Elia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Serkan kontrol etti.


26. dakikada sol köşeden Visca'nın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Ponc, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta çıktı.


Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, İlker Takpak xx


M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xx, Mehmet Topal xx, Visca xx, Elia x, Aleksic xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Aziz Behich, Miguel Viera, Berkay, Gökhan İnler, Azubuike, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir, Robinho, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


İ.H. Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim Ay x, Volkan Fındıklı x, Ferhat xx, Anicic xx, Jonsson xx, Ömer Ali x, Milosevic x, Hadziahmetovic xx, Bajic x


Yedekler: Mücahit, Ozan Can, Ali Turan, Alper, Ali Yaşar, Miya, Shengelia, Hurtado, Mücahit Can, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Ponck (dk. 26) (Başakşehir) - İSTANBUL

Başakşehir, İrfan Can, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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