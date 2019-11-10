Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig'in 11. haftasında M.Başakşehir sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:23 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 11. haftasında M. Başakşehir sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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