Süper Lig Maçında Ankaragücü Başkanının Hakeme Saldırısı: Ünlülerden Tepkiler Yağıyor

Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rize spor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan korkunç saldırıya sessiz kalmayan birçok ünlü isim, hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak tepki gösterdi.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

ÜNLÜ İSİMLER ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Maç sonrası yaşanan çirkin saldırıya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan isimler, futbolun güzelliklerinin ayaklar altına alındığını söyledi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ŞORAY UZUN

"Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah. Bu şiddet söylemini körükleyen mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda."

ARİF VERİMLİ

"Şiddet tırmandıkça ve şiddet kültürü sağduyuya galip geldikçe 'güzel yüzlü kurbanlarımız olacak. Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Acil şifalar diliyorum. Sizin halinizden en iyi hekimler anlar."

FETTAH CAN

"Futbolun tüm güzelliklerinin ayaklar altına alınmasını da kimseye kaptırmadık. Yazık çok yazık. Geçmiş olsun Halil Umut Meler."

YAVUZ SEÇKİN

"Yapanlar ve bu hale getirenler utansın. Geçmiş olsun Halil Umut Meler."