Süper Lig maçları böyle oynanacak!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek görülmemiş olayların yaşanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 12 Haziran'da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü', karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik 'öneri' niteliği taşıyor.



Kore ve Almanya ligleri örnek olacak



BENZER bir protokolü yürürlüğe koyan Güney Kore Ligi'nin 9 Mayıs'ta başlaması, Almanya 1. Ligi'nin de (Bundesliga) 16 Mayıs'ta start alacak olması TFF için büyük avantaj. TFF, Güney Kore ve Almanya'da yaşanan tecrübelerin ışığında protokolde bazı düzenlemeler gerçekleştirebilecek. Yapılacak son değişikliklerin ardından 'öneri' protokolünde yer alan maddelerin Futbol Müsabaka Talimatnamesi'ne konularak, kurallara uymayan kulüp ya da şahıslara ceza verilmesi gündeme gelebilecek.



Giriş-çıkışlarda 2 metrelik mesafe



KOViD-19 riskini minimuma indirmeyi amaçlayan önlemler, futbola yeni bir çehre kazandıracak. Stadyumlara giriş çıkışlardan, maçların oynanma şekline dek birçok şey değişecek. İnsan sağlığı açısından uygulanması zorunlu olan bu tedbirleri şöyle sıralamak mümkün: · Her maçtan 2 gün önce takım, teknik ekip ve stat görevlileri Kovid-19 testine tabi tutulacak. · Statlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel ekiplerce dezenfekte edilecek. · Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik mesafe korunacak. · Eldivensiz bir temas olursa top dezenfekte edilecek.



25 KiŞi DIŞINDA HERKES MASKELi



Maç esnasında sahada bulunan 22 futbolcu ve 3 hakemin dışında stadyumda yer alan herkes (4. hakem dahil, yedek oyuncular, teknik ekip, stat görevlileri ve karşılaşmayı izleme izni olanlar vb.) maske takacak. · Hakemler, stadyuma giriş ve çıkışlarda mutlaka maske takacak. · STADYUM içerisinde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. · Sahadaki oyuncular ve kulübedeki herkesin ayrı bir su/sıvı şişesi olacak ve herkes kendi şişesini taşıyacak. · Gazeteciler tüm süreçte oyunculara en fazla 4 metre yaklaşabilecek.



YEDEK KULüBESiNDE YER YOKSA TRiBüNE...



Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde yer alan en önemli maddelerden biri yedek kulübesiyle ilgili... · Maç esnasında kulübede oturan futbolcular ve teknik adamlar sosyal mesafeye dikkat edecek. · SOSYAL mesafe için yeterli yer yoksa, yedek oyuncular ve teknik ekibin bazı üyeleri, kulübelerin arkasında yer alan tribüne alınabilir. · PROTOKOLDE, 'Eğer mümkün ise yedek kulübeleri genişletilsin' önerisi de yer alıyor. · Ayrıca yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı bulundurulacak.



