Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak mı? Gözler yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak mı? Gözler yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta... - Son Dakika Spor

Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak mı? Gözler yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını açıkladı.

Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak mı? Gözler yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını açıkladı.


İbrahim Kalın'ın bu açıklamasının ardından gözler Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS'a çevrildi. Futbolseverler, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı.


Portekiz ve Almanya'da şifresiz yayın uygulaması başladı


Bu gelişmelerin ardından Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV, 2 hafta; Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.


Sport TV, kararın gerekçesi olarak, "İnsanların evlerinde, karantina altında, aileleriyle birlikte içeriklere rahatça ulaşmasını sağlamak için böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.


beIN SPORTS şifresiz izlenecek mi?


Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de alınan karar sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşa yapılan çağrılarda insanların dışarı çıkmayıp maçları evinde izlemesi için karşılaşmaların şifresiz yayınlanması gerektiği belirtilerek, Sport TV ve Sky Germany'nin tavırları örnek gösterildi.


beIN SPORTS Yönetimi'nin vereceği karar merakla beklenirken, yayıncı kuruluşun takınacağı tavır merak konusu. Ancak beIN SPORTS maçları şifresiz yayınlama kararı alsa dahi, sadece evinde dekoder bulunan futbolseverler bu imkandan yararlanabilecek. Dekoder sahibi olmayan sporseverler maçları şifresiz dahi olsa izleme imkanı bulamayacak.


Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.

İbrahim Kalın, beIN, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:52 
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