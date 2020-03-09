Süper Lig maçlarına Misli.com'da TEK MAÇ fırsatıyla oyna! Banko iddaa tercihi...

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6 saat önce

Bu bir ilandırGENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPORAlanyaspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle nefes alan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında silik bir futbol ortaya koyup 3-0 mağlup olmuştu.

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Bu bir ilandır


GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR


Alanyaspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle nefes alan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında silik bir futbol ortaya koyup 3-0 mağlup olmuştu.


Bogdan Stancu'nun yokluğunda TD Hamza Hamzaoğlu, Stephane Sessegnon'u en ileride değerlendirmişti ama iç sahada daha farklı bir düzende oynayabilirler.


Daniel Candeias cezalı, Giovanni Sio'yu biraz daha merkeze yakın görebiliriz.


Devre arasındaki Lukas Podolski hamlesiyle ikinci yarı daha farklı olacağının sinyalini veren Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 3 puanı son anlarda kaçırdı.


Alman yıldız ilk kez ilk 11'deydi ve 2 asistle takımını taşıyan isimlerin başında geldi.


Savunmadan Ondrej Celutska cezalı, Bahadır Öztürk ile Yekta Kurtuluş'un sakatlıkları devam ediyor.


Gençlerbirliği'nin attığı son 2 golde payı olan (1 gol - 1 asist) Giovanni Sio, 6-0 kazanılan sezonun ilk maçında da 2 gole imza atmıştı.


Üyelerin %36'dan fazlası ev sahibi ekibin 3 puana uzanmasını bekliyor.


Hamza Hamzaoğlu ile hücum futbolu oynamayı düşünen Gençlerbirliği, son haftalarda özellikle yaptığı transferlerden sonra hücum hattını yenileyen Antalyaspor ile karşılaşacak.


Hafta içi Alanyaspor ile kupa yarı finalinde karşılaşan Antalyaspor'un rakibine göre ikinci yarı yorulacağını düşünecek olursak Gençlerbirliği'nin sabırlı oynaması halinde galibiyete yakın taraf olacağını da belirtelim.


Gençlerbirliği'nin efsaneleri, Ankara Derbisi'ni anlattı...


Gençlerbirliği, Galatasaray, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:30 
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