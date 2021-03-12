Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Aleksic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

59. dakikada N'Salaka'nın sol kanattan açtığı ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı. Dönen topu yay üzerinde karşılayan Josef'in bekletmeden yaptığı sert vuruşu, kaleci Volkan Babacan oyun alanına çeldi.

68. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

77. dakikada Josef de Souza'nın uzaklaştırmak istediği top, Mehmet Topal'a çarpıp kale önünde bulunan Demba Ba'nın önünde geldi. Ba'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-2

85. dakikada Rosier'in ağ kanattan ortasını şık bir şekilde kontrol eden Josef, ardından yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 2-3

90. dakikada Rosier'in pasında ceza alanı dışında buluşan Ghezzal'ın arka direğe çektiği şık şutunda top az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada Visca'nın kullandığı korner atışında Epureanu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael xx (Ömer Ali Şahiner dk. 70 x), Epureanu xx, Ponck xx, Hasan Ali Kaldırım x, Deniz Türüç xx, Mehmet Topal xx, Berkay Özcan xx, Aleksic xx (Visca dk. 70 x), Giuliano x (Tolga Ciğerci dk. 70 x), Crivelli xx (Demba Ba dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Günok, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Youssuf Ndayishimiye, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Rosier xxx, Welinton xx, Vida xx, N'Sakala xx, Josef de Souza xxx, Atiba xxx (Oğuzhan Özyakup dk. 87 ?), Ghezzal xxx (Dorukhan Toköz dk. 90+3 ?) Ljajic xx (Necip Uysal dk. 72 x), Larin xxx (Kevin Nkoudou dk. 87 ?), Aboubakar xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Ajdin Hasic, Rıdvan Yılmaz, Bernard Mensah, Sardar Saatçı

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Goller: Deniz Türüç (dk. 52), Demba Ba (dk. 77) (Başakşehir), Larin (dk. 42), Welinton (dk. 68), Josef (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Aleksic, Hasan Ali, Tolga Ciğerci (Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş) - İSTANBUL