Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
1 saat önce
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
(İHA)
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