Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

(İHA)

Başakşehir, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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