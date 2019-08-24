Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

42 dakika önce

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
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