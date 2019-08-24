Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
42 dakika önce
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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