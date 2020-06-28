Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


12. dakikada ceza sahası içinde Saracchi'den gelen topu kaleci Okan sektirdi. Okan kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkardı. Topu önünde bulan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Okan kornere çeldi.


18. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


34. dakikada Feghouli'nin vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Saracchi'nin sert şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.


45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Saracchi'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, İrfan Can xx, Mahmut xx, Visca xxx, Aleksic xx, Robinho xxx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Mehmet Topal, Elia, Berkay, Gökhan, Gulbrandsen, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


Galatasaray: Okan xx, Linnes xx, Lemina xx, Donk xxx, Saracchi xx, Seri xx, Ömer xx, Emre Akbaba xx, Belhanda xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx


Yedekler: Berk, Şener, Emin, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan, Yunus, Sekidika


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut (Başakşehir) - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Robinho, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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