Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

52. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza alanına verdiği pasta kaleci Fatih Öztürk, Demba Ba'dan önce araya girerek topun sahibi oldu.

54. dakikada sol kanatta Caiçara'dan topu alan Arda Turan, pasını ceza sahasındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

76. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan yerden pasında Babel, meşin yuvarlağı topuk dokunuşuyla Belhanda'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

83. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Kerim Frei'ın kale önündeki vuruşunu Fatih Öztürk kurtardı.

90. dakikada Demba Ba'nın savunma arkasına attığı pasta Gulbrandsen'in vuruşu kaleci Fatih'ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Crivelli boş kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Kerem Ersoy xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Alexandru Epureanu xx (Mehmet Topal dk. 85 ?), Martin Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Boli Bolingoli Mbombo dk. 46 xx), İrfan Can Kahveci xx, Mahmut Tekdemir xx (Kerim Frei dk. 81 ?), Edin Visca xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 81 ?), Danijel Aleksic xx, Berkay Özcan xx (Enzo Crivelli dk. 46 xx), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Mete Demir, Alican Özfesli,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Omar Elabdellaoui xx, Christian Luyindama xxx, Marcao xx, Marcelo Sarrachi xx (Martin Linnes dk. 59 xx), Taylan Antalyalı xxx, Younes Belhanda xx, Emre Kılınç xxx (Ömer Bayram dk. 86 ?), Arda Turan xx (Ryan Babel dk. 72 x), Sofiane Feghouli xx (Oghenekaro Etobo dk. 72 x), Radamel Falcao xxx (Mbaye Diagne dk. 72 x)

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Falcao (dk. 14), Belhanda (dk. 76) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir, Demba Ba, Okan Buruk (M.Başakşehir), Taylan (Galatasaray)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı PSG, deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu         
21:30
MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım         
20:18
Doğa yürüyüşüne çıkan 44 yaşındaki adamdan günlerdir haber alınamıyor Doğa yürüyüşüne çıkan 44 yaşındaki adamdan günlerdir haber alınamıyor         
19:50
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
PSG, deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti PSG, deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti         
16:13
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim         
11:24
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 03:48:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei