Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
52. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza alanına verdiği pasta kaleci Fatih Öztürk, Demba Ba'dan önce araya girerek topun sahibi oldu.
54. dakikada sol kanatta Caiçara'dan topu alan Arda Turan, pasını ceza sahasındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.
76. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan yerden pasında Babel, meşin yuvarlağı topuk dokunuşuyla Belhanda'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
83. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Kerim Frei'ın kale önündeki vuruşunu Fatih Öztürk kurtardı.
90. dakikada Demba Ba'nın savunma arkasına attığı pasta Gulbrandsen'in vuruşu kaleci Fatih'ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Crivelli boş kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Kerem Ersoy xx
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Alexandru Epureanu xx (Mehmet Topal dk. 85 ?), Martin Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Boli Bolingoli Mbombo dk. 46 xx), İrfan Can Kahveci xx, Mahmut Tekdemir xx (Kerim Frei dk. 81 ?), Edin Visca xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 81 ?), Danijel Aleksic xx, Berkay Özcan xx (Enzo Crivelli dk. 46 xx), Demba Ba xx
Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Mete Demir, Alican Özfesli,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Omar Elabdellaoui xx, Christian Luyindama xxx, Marcao xx, Marcelo Sarrachi xx (Martin Linnes dk. 59 xx), Taylan Antalyalı xxx, Younes Belhanda xx, Emre Kılınç xxx (Ömer Bayram dk. 86 ?), Arda Turan xx (Ryan Babel dk. 72 x), Sofiane Feghouli xx (Oghenekaro Etobo dk. 72 x), Radamel Falcao xxx (Mbaye Diagne dk. 72 x)
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Falcao (dk. 14), Belhanda (dk. 76) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut Tekdemir, Demba Ba, Okan Buruk (M.Başakşehir), Taylan (Galatasaray)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:02 - Kaynak: İHA
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