Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içine çevirdiği topta Twumasi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.


11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine ortasında Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Günay'dan döndü ve tekrar Crivelli'nin önünde kaldı. Crivelli'nin vuruşunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.


27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden yaptığı vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, İlker Takpak xx


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can Kahveci xx, Mahmut xx, Visca xx, Aleksic xx, Elia xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Aziz, Ponck, Uğur, Mehmet, Berkay, Azabuike, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa xx, Twumasi xx, Güray Vural xx, Maxim xx, Kayode xx


Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Kenan, Pawlowski, Chibsah, Diarra, Furkan, Erdem


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı kart: Skrtel (Başakşehir) - İSTANBUL

Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar Euro göndereceğiz" diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:43:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]