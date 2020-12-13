Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep Futbol Kulübü: 1 (İlk yarı)

45+1. dakikada Maxim 'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muhammet Demir'in dar açıya giderek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rafael'in rakibinden sıyrılıp yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

44. dakikada sol taraftan Muhammet Demir 'in yerden ortaladığı topa kale önünde Mirallas'ın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada sol taraftan Güray'ın yerden içeri çevirdiği topla ceza yayı yakınlarında buluşan Mirallas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'e çarparak kornere gitti.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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